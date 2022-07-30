Bloomberg: таинственная РЭБ глушит спутники у побережья Сирии

На восточном Средиземноморье была обнаружена необычная система, работающая уже около полугода, которая глушит спутники у побережья Сирии и Израиля.

Необычайно мощная система, создающая электронные помехи работает на восточном Средиземноморье. Эта территория располагается недалеко от берегов Сирии.

Данная система позволяет активно подавлять спутники и системы глобального позиционирования с радиусом около 400 километров. В ее параметры входят все британские авиационные и военно-морские базы на Кипре и Израиле.

Непонятным остается, чья же это разработка и какая страна за него отвечает. Но точно известно, что данная мощная система радиоэлектронной борьбы, может значительно облегчать военное положение для какой-то из стран.

Также по существующей информации таких систем может быть несколько, т.к. подавляется другой сектор GPS.

Что самое интересное, что данный GPS сигнал работает примерно шести месяцев, при этом, уровень сигнала РЭБ имеет импульсный характер.