Муж Заворотнюк пропал из поля зрения общественности
Петр Чернышев не появляется на публике и впервые за много лет не поехал на гастроли с шоу Татьяны Навки в Сочи.
Актриса Анастасия Заворотнюк более трех лет сражается со смертельной болезнью. СМИ пишут, что лечение звезды обходится в миллионы, и деньги на лечение любимой жены зарабатывает ее муж Петр Чернышев.
Фигурист участвовал в ледовых шоу, его трудовой график вообще был довольно плотным, так как он отвечал еще и за содержание всей большой семьи.
Но поклонники недавно обеспокоились тем, что давно не видят спортсмена. Чернышев несколько месяцев не появлялся на публике и даже (впервые за много лет!) не заявлен на гастролях в Сочи с шоу Татьяны Навки. Фигурист там задействован в главных ролях в спектаклях на льду «Лебединое озеро» и «Аленький цветочек».
Общественность считает это дурным знаком. Поклонники высказали предположение, что Анастасии могло стать хуже, и Петр решил остаться рядом с ней, сообщает КП.
Навка анонсировала спектакль «Лебединое озеро» в соцсетях. Согласно афиши, ее саму и Чернышова заменят Виктория Синицына и Никита Кацапалов, которые исполнят главные партии.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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