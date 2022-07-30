Муж Заворотнюк пропал из поля зрения общественности

Петр Чернышев не появляется на публике и впервые за много лет не поехал на гастроли с шоу Татьяны Навки в Сочи.

Актриса Анастасия Заворотнюк более трех лет сражается со смертельной болезнью. СМИ пишут, что лечение звезды обходится в миллионы, и деньги на лечение любимой жены зарабатывает ее муж Петр Чернышев.

Фигурист участвовал в ледовых шоу, его трудовой график вообще был довольно плотным, так как он отвечал еще и за содержание всей большой семьи.

Но поклонники недавно обеспокоились тем, что давно не видят спортсмена. Чернышев несколько месяцев не появлялся на публике и даже (впервые за много лет!) не заявлен на гастролях в Сочи с шоу Татьяны Навки. Фигурист там задействован в главных ролях в спектаклях на льду «Лебединое озеро» и «Аленький цветочек».

Общественность считает это дурным знаком. Поклонники высказали предположение, что Анастасии могло стать хуже, и Петр решил остаться рядом с ней, сообщает КП.

Навка анонсировала спектакль «Лебединое озеро» в соцсетях. Согласно афиши, ее саму и Чернышова заменят Виктория Синицына и Никита Кацапалов, которые исполнят главные партии.