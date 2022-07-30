Папа Римский Франциск не исключает скорой отставки
Папа Франциск по-прежнему не исключает ухода с поста главы католической церкви.
Дверь открыта. Это совершенно нормальный вариант», — сказал 85-летний священник на обратном рейсе из Канады в Рим в субботу вечером. Он не думает об отставке в данный момент, но это не значит, что он не может начать послезавтра, сказал он.
Хорхе Марио Бергольо, как называют Франциска в гражданском обществе, также обратился к своему состоянию здоровья. В течение последних шести дней он не мог сделать несколько шагов и большую часть времени был прикован к инвалидному креслу. Папу уже давно мучает травма колена.
«Я не думаю, что смогу продолжать путешествовать в том же ритме , что и раньше. Когда я думаю о своем возрасте и своих ограничениях, я должен успокоиться», — сказал он.
Его проблему с коленом можно решить с помощью операции, но Франциск не хочет снова ложиться под нож после последней операции на толстой кишке чуть больше года назад.
«Вся проблема в анестезии, — объяснил он. Это оставило следы в последний раз до сегодняшнего дня.
В Канаде он с прошлого воскресенья Папа навещал коренных жителей, чтобы попросить прощения за насилие и жестокое обращение, которым они подвергались в детстве в церковных школах-интернатах.
Опубликовано: Тарас Медведев
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