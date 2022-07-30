В Англии девятилетнюю девочку зарезали на глазах у матери и младшей сестры

После убийства девятилетней девочки в Англии полиция использует фотографии с камер наблюдения для поиска подозреваемого.

Старший суперинтендант полиции графства Линкольншир на востоке Англии Мартин Паркер обратился за информацией к населению.

«Наши офицеры круглосуточно работают над этим делом, и помощь общественности может иметь решающее значение», — сказал Паркер. Любой, кто увидит мужчину, должен немедленно сообщить в полицию.

Двое человек, арестованных по этому делу, впоследствии были отпущены на свободу.

Девочка была зарезана на тихой улице в центре Бостона вечером в четверг. Как сообщила в субботу газета Times, ребенок играл со своей младшей сестрой, когда на него напали. Мать видела происходящее из кафе, сообщает «Sun».

Как пишет газета, возможный мотив заключается в том, что предполагаемый преступник требовал деньги за работу на заводе у матери, которая возглавляет кадровое агентство. Это дело вызвало возмущение в стране.