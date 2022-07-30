В Англии девятилетнюю девочку зарезали на глазах у матери и младшей сестры
После убийства девятилетней девочки в Англии полиция использует фотографии с камер наблюдения для поиска подозреваемого.
Старший суперинтендант полиции графства Линкольншир на востоке Англии Мартин Паркер обратился за информацией к населению.
«Наши офицеры круглосуточно работают над этим делом, и помощь общественности может иметь решающее значение», — сказал Паркер. Любой, кто увидит мужчину, должен немедленно сообщить в полицию.
Двое человек, арестованных по этому делу, впоследствии были отпущены на свободу.
Девочка была зарезана на тихой улице в центре Бостона вечером в четверг. Как сообщила в субботу газета Times, ребенок играл со своей младшей сестрой, когда на него напали. Мать видела происходящее из кафе, сообщает «Sun».
Как пишет газета, возможный мотив заключается в том, что предполагаемый преступник требовал деньги за работу на заводе у матери, которая возглавляет кадровое агентство. Это дело вызвало возмущение в стране.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Богомаз: ВСУ обстреляли из артиллерии село Ломаковка в Брянской области РФ
Отопление в Германии становится роскошью: €3 тыс. в месяц вместо €1 тыс
Сергей Лавров обсудил с Энтони Блинкеном ситуацию в Украине
В Германии воры-велокрады предпочитают велосипеды по 3 тысячи евро
Bloomberg: Германия теряет лидерство в Евросоюзе из-за санкций против РФ