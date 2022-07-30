Ливан не нашел признаков кражи зерна на сирийской «Лаодикии» в порту Триполи

Прокуратура Ливана в субботу приказала арестовать судно под сирийским флагом, которое пришвартовалось в порту на севере страны с грузом якобы «украденного» украинского зерна.

Украинские власти регулярно обвиняют Россию в краже украинского урожая на оккупированных территориях для внутреннего потребления или незаконной продажи за границу.

Прокурор Бейрута Гассан Уэйдат поручил полиции расследовать дело о судне «Лаодикия», стоявшем на якоре в порту Триполи на севере Ливана, сообщил AFP представитель юстиции.

Посол Украины в Ливане Игорь Осташ объявил в четверг, что он встретился с президентом Ливана Мишелем Ауном и обсудил «незаконный заход сирийского корабля (...), груженного ячменем, с оккупированных украинских территорий».

В пятницу министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб объявил в своем аккаунте в Твиттере, что он получил «ряд протестов и предупреждений от нескольких западных стран после прибытия корабля под сирийским флагом, груженного мукой и ячменем».

По предварительной информации, директор чартерной компании - турок, а груз принадлежит сирийскому торговцу, сказал представитель юстиции, добавив, что часть груза должна быть выгружена в Ливане, а часть - в Сирии.

Сотрудник таможни сообщил AFP в пятницу, что после проверки «документы на товары были в порядке, и не было никаких доказательств того, что они прибыли в Ливан после кражи».

Ливан ранее экспортировал 80% пшеницы из Украины.