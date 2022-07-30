На концерте Филиппа Киркорова в Сочи разгорелся большой скандал

Между обладателями пригласительных билетов разгорелся конфликт из-за того, что там не указали места, и людям негде было сесть.

Большой скандал разгорелся в зрительном зале перед концертом Филиппа Киркорва. Продюсер Сергей Лавров обвиняет в случившемся администрацию концертного зала.

55-летний поп-король в последнее время не раз оказывался в центре очень крупных скандалов. Произошел инцидент и на его выступлении в Сочи. В зрительном зале разгорелся спор между некоторыми зрителями из-за того, что на их пригласительных билетах не указали места, сообщает Экспресс газета.

Представители концертного зала «Фестивальный» при этом не только не решили проблему оперативно, но и подливали масла в огонь хамским поведением.

Продюсер Сергей Лавров, в частности, рассказал: "Мои приятели были на концерте и попали в самый эпицентр жуткого скандала. На концерт Киркорова пригласительные билеты почему-то выдавали без мест. В итоге собралась большая куча людей, зрители просто на люстрах висели. И контролерши по-хамски себя вели, отвратно разговаривали. Людям некуда было сесть".

По словам Лаврова, зрители обратились к руководителю „Фестивального“ и в местное министерство культуры. "Будут разбираться, почему сотрудники зала так нагло себя ведут и почему на Киркорова пригласительные дают без мест", - рассказал продюсер.

Киркорова, по данным СМИ, тоже проинформировали о случившемся. Несмотря на инцидент, певец провел шоу по высшему разряду, пишет издание.