На концерте Филиппа Киркорова в Сочи разгорелся большой скандал
Между обладателями пригласительных билетов разгорелся конфликт из-за того, что там не указали места, и людям негде было сесть.
Большой скандал разгорелся в зрительном зале перед концертом Филиппа Киркорва. Продюсер Сергей Лавров обвиняет в случившемся администрацию концертного зала.
55-летний поп-король в последнее время не раз оказывался в центре очень крупных скандалов. Произошел инцидент и на его выступлении в Сочи. В зрительном зале разгорелся спор между некоторыми зрителями из-за того, что на их пригласительных билетах не указали места, сообщает Экспресс газета.
Представители концертного зала «Фестивальный» при этом не только не решили проблему оперативно, но и подливали масла в огонь хамским поведением.
Продюсер Сергей Лавров, в частности, рассказал: "Мои приятели были на концерте и попали в самый эпицентр жуткого скандала. На концерт Киркорова пригласительные билеты почему-то выдавали без мест. В итоге собралась большая куча людей, зрители просто на люстрах висели. И контролерши по-хамски себя вели, отвратно разговаривали. Людям некуда было сесть".
По словам Лаврова, зрители обратились к руководителю „Фестивального“ и в местное министерство культуры. "Будут разбираться, почему сотрудники зала так нагло себя ведут и почему на Киркорова пригласительные дают без мест", - рассказал продюсер.
Киркорова, по данным СМИ, тоже проинформировали о случившемся. Несмотря на инцидент, певец провел шоу по высшему разряду, пишет издание.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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