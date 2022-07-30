Житель Иллинойса выиграл в лотерею Mega Millions $1,33 млрд

Это одна из крупнейших выплат в истории американской лотереи: выигрышный билет сорвал джекпот на сумму более 1,33 миллиарда долларов, объявили организаторы лотереи в субботу.

«Игроки Mega Millions, проверьте свои билеты! У нас есть победитель (...) в Иллинойсе. Оставайтесь с нами для более подробной информации!», - написал в Твиттере организаторы лотереи Mega Millions.

«Нам не терпится узнать, кто победил, и надеемся вскоре поздравить победителя! «, - добавил в пресс-релизе Пэт Макдональд, менеджер Mega Millions.

Есть, правда, и один нюанс. $1,33 млрд победитель сможет получить равными долями на протяжении 30 лет.

«Если он захочет получить свой приз за один раз, он получит всего 780 миллионов, часть из которых затем будет вычтена за счет налогов», — сообщили в Mega Millions.