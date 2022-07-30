CAR предсказал значительное сокращение продаж новых автомобилей в Германии

По словам эксперта по рынку Фердинанда Дуденхёффера, спрос на новые автомобили в Германии значительно снизится.

Через несколько месяцев дырявые цепочки поставок больше не будут проблемой для производителей, а значительно уменьшится готовность клиентов покупать, пишет Дуйсбургский центр автомобильных исследований (CAR) в своем исследовании скидок за июль. Помимо высокой инфляции, сдерживающий эффект оказывает и запланированное сокращение государственных субсидий на электромобили.

Говорят, что производители автомобилей все еще могут сократить свои отложенные книги заказов и продавать дефицитные новые автомобили без больших скидок. Тем не менее, появлялись признаки того, что производство восстанавливается, а невыполненные заказы начали быстро сокращаться.

Дуденхёффер приводит производственные данные производителей в Германии , которые в мае и июне произвели на 21% больше автомобилей, чем за тот же период прошлого года. Кроме того, сокращены сроки поставки автомобилей, поступающих на рынок по подписным моделям.

Эксперты CAR констатируют, что в настоящее время стимулов для покупки на рынке новых автомобилей практически нет, поэтому чистые цены находятся на самом высоком уровне. Кроме того, в ближайшие месяцы следует ожидать повышения прейскурантных цен. В особенности это касается электромобилей, ведь литий, никель и другое сырье для производства аккумуляторов уже значительно подорожали.