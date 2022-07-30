Американские эксперты заявили, что США находится на грани стагфляции

Американские экономисты утверждают, что экономика Соединённых Штатов погрузится в период длительной стагфляции.

30 июля информационное агентство РИА сообщило, что американские эксперты дали неутешительный прогноз о перспективах развития экономики США заявив, что рецессия не самая большая проблема с которой столкнётся американская экономическая система.

Экономисты предупредили, что в Соединённых Штатах неминуемо начнётся период затяжной стагфляции из-за начала экономического спада и активного роста цен, которые вызваны антироссийскими санкциями Байдена.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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