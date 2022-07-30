В Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение из-за обезьяньей оспы

29 июля губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул объявила чрезвычайное положение в связи с быстрым распространением обезьяньей оспы.

Число заражений обезьяньей оспой в штате приблизилось к 1400 случаям, причем большинство инфекций приходится на Нью-Йорк, который является эпицентром вспышки в США.

Хоукул заявила, что более одного из четырех случаев оспы обезьян в стране приходится на штат Нью-Йорк. Она указала на необходимость использовать все средства в арсенале для реагирования.

Ранее глава ВОЗ объявил вирус глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. В 77 странах мира зафиксировано более 20 000 заражений, в США – более 4600 случаев.

После объявления чрезвычайного положения существенно расширен круг лиц, имеющих право на введение вакцины против оспы обезьян, включая персонал скорой помощи, фармацевтов и акушерок.

Клиник вакцинации в районе Большого Нью-Йорка, а также в нескольких округах северной части штата столкнулись с огромным спросом на прививки в начале этой недели из-за ограниченных запасов вакцины.

Оспа обезьян — это редкая вирусная инфекция, которая обычно не вызывает серьезных последствий. Однако в некоторых случаях она может привести к госпитализации или смерти.

В группу риска входят лица с ослабленной иммунной системой, пожилые люди, маленькие дети в возрасте до 8 лет и беременные.