Бывший главный редактор государственного таблоида Коммунистической партии Китая Global Times Ху Сицзинь предложил сбить спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси за посещение Тайваня.

Он назвал визит спикера Палаты представителей США «вторжением» и предложил сбить самолет Пелоси, если он полетит на Тайвань в сопровождении американских истребителей.

Сицзинь отмечает, что НОАК вправе сделать предупредительные выстрелы и совершить тактическое перемещение препятствия. Если это не поможет, он предлагает сбить самолет.

В ответ на это заявление представитель американского правительства сказал, что политика США в отношении Тайваня остается неизменной.

Представитель Пентагона Мартин Майнерс отметил, что комментировать возможности поездок американских официальных лиц неуместно.

Сицзинь, ушедший из Global Times в прошлом году, продолжает писать и выступать от имени КПК в Интернете и на национальных мероприятиях.

Бывший редактор прославился агрессивными, насмешливыми и намеренно провокационными комментариями в социальных сетях.

Однако череда скандалов и серьезных обвинений подорвала его репутацию внутри страны и за рубежом.