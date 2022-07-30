Российские военные проводят обстрел Харькова новым оружием
Два ракетных удара новой техникой были нанесены по военным объектам в центре Харькова незадолго до рассвета в пятницу, что стало последним в серии мощных ночных ударов по городу.
По словам спасателей и полицейских, находившихся на месте происшествия, погибли по меньшей мере два солдата.
Украинские официальные лица редко публикуют информацию о военных потерях или ущербе, нанесенном военным объектам, и запрещают фотографам снимать разрушения на них. Глава областной администрации в Харькове Олег Синегубов сообщил только, что 71-летний мирный житель был ранен в голову в результате взрывов.
В пятницу солдаты и сотрудники МЧС, покрытые кирпичной пылью, расчищали завалы во дворе двухэтажного здания. Две машины, внедорожник и джип, покрытые пылью и раздавленные падающими обломками, были вытащены на улицу.
Офицер в штатском попросил журналистов удалиться, объяснив, что это военное здание.
Через дорогу вторая ракета разрушила крыло Сельскохозяйственного института. Солдаты охраняли ворота, а другие солдаты грузили коробки в машины у входа в здание.
В то время как большая часть российских бомбардировок Харькова казалась случайной и неизбирательной, некоторые недавние удары баллистическими ракетами, в том числе в среду утром, были нанесены по объектам и зданиям, используемым украинскими военными, или вблизи них, что наводит на мысль о более продуманном нанесении ударов российскими силами.
Опубликовано: Силивончик Алина
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