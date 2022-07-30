Саакашвили завершает политическую карьеру и уходит из партии
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили уходит из политики и покидает свою партию из-за угрозы жизни.
В субботу, 30 июля 2022 года, адвокат Валерий Гелбахиани заявил, что его подзащитный, находящийся под стражей экс-президент Грузии, Михаил Саакашвили принял решение завершить карьеру в политике и выйти из созданной им партии «Единое национальное движение».
Гелбахиани утверждает, что Саакашвили уже не интересует политическая деятельность, однако отметил, что главная задачей грузинского оппозиционера теперь стала забота собственном здоровье из-за возможной «опасности, смерти».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Саакашвили завершает политическую карьеру и уходит из партии
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