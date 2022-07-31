На Кубе отменили карнавал из-за дефицита электроэнергии

В столице Кубы Гаване начинаются отключения электричества и отменяется карнавал из-за энергетического кризиса.

В городе проживает около 11,2 млн человек. Ранее здесь не было перебоев с электроэнергией, в то время как на остальной части острова электричество ежедневно отключают на 4 и более часов.

Этим летом отключения электроэнергии спровоцировали несколько небольших местных протестов, а год назад в июле вызвали беспрецедентные волнения по всей стране.

Каждый из шести муниципалитетов Гаваны будет отключать электричество раз в три дня в пиковые полуденные часы.

Отключения электроэнергии отражают углубляющийся экономический кризис, который начался с новых жестких санкций США в отношении острова в 2019 году и усугубился пандемией, подорвавшей туризм, а затем ситуацией в Украине.

Стремительный рост цен на продовольствие, топливо и доставку выявил зависимость от импорта и уязвимые места, такие как разрушающаяся инфраструктура. Экономика страны упала на 10,9% в 2020 году, восстановившись всего на 1,3% в прошлом году.

Лидер Коммунистической партии Гаваны Луис Антонио Торрес заявил, что город должен внести свой вклад, чтобы остальная часть Кубы меньше страдала от нежелательных отключений электроэнергии.

Объявлено и о других мерах, таких как массовые отпуска для закрытия государственных компаний, работа на дому и сокращение ассигнований на электроэнергию для частного бизнеса на 20% с большим потреблением. Отмененный карнавал должен состояться в следующем месяце.