Глава НАСА Нельсон обвинил Китай в безответственном использовании космоса
Гендиректор космического агентства НАСА Билл Нельсон подверг критике правительство Китая за сокрытие информации о траектории полёта ракет.
31 июля лидер НАСА Билл Нельсон заявил, что китайское правительство целенаправленно сокрыло информацию о траектории движения ракеты Long March 5B после её приземления на Землю. По мнению Нельсона, Китай должен был поделиться данными о пути, проделанном спутником, поскольку это необходимо для безопасного взаимодействия в космосе.
Также Билл Нельсон уверен, что действия китайского правительства в космическом пространстве могут привести к многочисленным смертям людей и повреждению чужой собственности как на Земле, так и в космосе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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