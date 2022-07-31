Глава НАСА Нельсон обвинил Китай в безответственном использовании космоса

Гендиректор космического агентства НАСА Билл Нельсон подверг критике правительство Китая за сокрытие информации о траектории полёта ракет.

31 июля лидер НАСА Билл Нельсон заявил, что китайское правительство целенаправленно сокрыло информацию о траектории движения ракеты Long March 5B после её приземления на Землю. По мнению Нельсона, Китай должен был поделиться данными о пути, проделанном спутником, поскольку это необходимо для безопасного взаимодействия в космосе.

Также Билл Нельсон уверен, что действия китайского правительства в космическом пространстве могут привести к многочисленным смертям людей и повреждению чужой собственности как на Земле, так и в космосе.