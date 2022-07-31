Самолёты ВВС Китая вылетели к острову Тайвань для защиты независимости страны
Пресс-служба военно-воздушных сил Китая сообщила, что китайские боевые самолёты вылетели к Тайваню для защиты целостности страны.
Утром 31 июля официальный представитель военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая Шэнь Цзинькэ сообщил, что китайская боевая авиация осуществляет вылеты к тайваньскому острову для защиты независимости собственного государства, поскольку Пекин считает Тайвань своей территорией.
Накануне в тайваньском проливе ситуация дестабилизировалась до степени, не наблюдаемой с момента окончания карибского кризиса: США объявили о скором визите своего политика Нэнси Пелоси на Тайвань, после чего армия Китая начала масштабные учения в регионе, а китайские государственные СМИ открыто предложили сбить самолёт Пелоси.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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