Самолёты ВВС Китая вылетели к острову Тайвань для защиты независимости страны

Пресс-служба военно-воздушных сил Китая сообщила, что китайские боевые самолёты вылетели к Тайваню для защиты целостности страны.

Утром 31 июля официальный представитель военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая Шэнь Цзинькэ сообщил, что китайская боевая авиация осуществляет вылеты к тайваньскому острову для защиты независимости собственного государства, поскольку Пекин считает Тайвань своей территорией.

Накануне в тайваньском проливе ситуация дестабилизировалась до степени, не наблюдаемой с момента окончания карибского кризиса: США объявили о скором визите своего политика Нэнси Пелоси на Тайвань, после чего армия Китая начала масштабные учения в регионе, а китайские государственные СМИ открыто предложили сбить самолёт Пелоси.