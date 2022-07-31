Киев проводит обязательную эвакуацию жителей Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал жителей Донецкой области эвакуироваться.

Принято решение правительства об обязательной эвакуации жителей Донецкой области», - сказал Президент Украины.

«Пожалуйста, эвакуируйтесь, — добавил он, — На данном этапе войны террор — главное оружие России».

По оценкам Киева в области остается около 200 тысяч жителей. Им предложено эвакуироваться в обязательном порядке. Остаться могут лишь те, кто решился на этот шаг, причем  под личную ответственность и в письменном виде.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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