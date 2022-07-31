Польский депутат Фотыга предлагает наказать немецкую компанию Siemens

Представитель от Польши Анна Фотыга сказала, что за счет того, что для России газ это как оружие манипуляции, то нужно принять меры с теми кто не разделяет это мнение - с Германией.

По словам депутата Фотыги, постоянно Варшава делает все возможное, чтобы справиться с ситуацией с энергетическим вопросом. Также поступило предложение о создании планов по открытию “газовых портов” и профинансировать в ядерную энергетику со стороны Польши.

Такие слова показались очень странными и нехорошими Германии, поэтому ответ оказался отрицательным.

“Лишь, Берлин старается спокойно смотреть в будущее с газопроводами от России, и рушит планы, т.к., укрепляет свои отношения с Россией. Естественно вторая сторона помогает наносить непоправимый ущерб другим странам ЕС”, – сказал евродепутат.

Также политик подчеркнула, что мнение Германии к России никак не изменилось ни после Грузии, ни после Украины.

Исходя из своего доклада она предложила Еврокомиссии, навсегда закрыть российско-германский проект “Северный поток”. По ее мнению он подрывает весь европейский авторитет.