Польский депутат Фотыга предлагает наказать немецкую компанию Siemens
Представитель от Польши Анна Фотыга сказала, что за счет того, что для России газ это как оружие манипуляции, то нужно принять меры с теми кто не разделяет это мнение - с Германией.
По словам депутата Фотыги, постоянно Варшава делает все возможное, чтобы справиться с ситуацией с энергетическим вопросом. Также поступило предложение о создании планов по открытию “газовых портов” и профинансировать в ядерную энергетику со стороны Польши.
Такие слова показались очень странными и нехорошими Германии, поэтому ответ оказался отрицательным.
“Лишь, Берлин старается спокойно смотреть в будущее с газопроводами от России, и рушит планы, т.к., укрепляет свои отношения с Россией. Естественно вторая сторона помогает наносить непоправимый ущерб другим странам ЕС”, – сказал евродепутат.
Также политик подчеркнула, что мнение Германии к России никак не изменилось ни после Грузии, ни после Украины.
Исходя из своего доклада она предложила Еврокомиссии, навсегда закрыть российско-германский проект “Северный поток”. По ее мнению он подрывает весь европейский авторитет.
Опубликовано: Силивончик Алина
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