Трасс заявила, что не позволит Шотландии провести референдум о независимости
Министр иностранных дел Трасс заявила, что в случае избрания на пост премьера не допустит референдума о независимости Шотландии.
Глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс 31 июля заявила британской газете TheTelegraph, что будет работать над укреплением союза Лондона и Эдинбурга.
По ее словам, шотландские националисты согласны с тем, что возможность референдума выдается раз в поколение.
Трасс говорит, что если станет премьер-министром страны, то примет меры, чтобы избежать отделения Шотландии.
Она напомнила о своих действиях по укреплению союза внутри Великобритании в отношении Североирландского протокола.
Противник Лиз Трасс в гонке за пост премьер-министра Риши Сунак заявил, что сейчас худшее время для референдума по поводу независимости Шотландии.
Накануне министр Шотландии Никола Стерджен выразила мнение, что сейчас «пришло время» для суверенитета Шотландии.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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