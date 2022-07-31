Трасс заявила, что не позволит Шотландии провести референдум о независимости

Министр иностранных дел Трасс заявила, что в случае избрания на пост премьера не допустит референдума о независимости Шотландии.

Глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс 31 июля заявила британской газете TheTelegraph, что будет работать над укреплением союза Лондона и Эдинбурга.

По ее словам, шотландские националисты согласны с тем, что возможность референдума выдается раз в поколение.

Трасс говорит, что если станет премьер-министром страны, то примет меры, чтобы избежать отделения Шотландии.

Она напомнила о своих действиях по укреплению союза внутри Великобритании в отношении Североирландского протокола.

Противник Лиз Трасс в гонке за пост премьер-министра Риши Сунак заявил, что сейчас худшее время для референдума по поводу независимости Шотландии.

Накануне министр Шотландии Никола Стерджен выразила мнение, что сейчас «пришло время» для суверенитета Шотландии.