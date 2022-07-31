Нэнси Пелоси не включила Тайвань в список поездок по странам Азии
Глава американской палаты представителей Нэнси Пелоси конкретизировал перечень стран, которые намерена посетить в рамках азиатского турне.
31 июля утром спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, что намерена посетить Малайзию, Сингапур, Южную Корею и Японию в рамках своего нового турне по странам Азии. Ранее Пелоси заявляла, что также посетит Тайвань, однако теперь она не включила его в список стран, которые пообещала посетить.
Аналитики утверждают, что США могли отказаться от поездки Нэнси Пелоси на Тайвань из-за военной активности армии Китая в тайваньском проливе и прямых предупреждений Си Цзиньпина о последствиях вмешательства Штатов в дела тайваньского острова.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Кречмер раскрыл «горькую правду» о значении российского газа для Германии
В Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение из-за обезьяньей оспы
Politico: мэр Днепра разозлился на Зеленского за создание автократии в Украине
Шесть человек получили ранения после атаки беспилотника ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе
Сергей Лавров обсудил с Энтони Блинкеном ситуацию в Украине