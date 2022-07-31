Нэнси Пелоси не включила Тайвань в список поездок по странам Азии

Глава американской палаты представителей Нэнси Пелоси конкретизировал перечень стран, которые намерена посетить в рамках азиатского турне.

31 июля утром спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, что намерена посетить Малайзию, Сингапур, Южную Корею и Японию в рамках своего нового турне по странам Азии. Ранее Пелоси заявляла, что также посетит Тайвань, однако теперь она не включила его в список стран, которые пообещала посетить.

Аналитики утверждают, что США могли отказаться от поездки Нэнси Пелоси на Тайвань из-за военной активности армии Китая в тайваньском проливе и прямых предупреждений Си Цзиньпина о последствиях вмешательства Штатов в дела тайваньского острова.