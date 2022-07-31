30 июля - Международный день дружбы: когда возник праздник и как принято его отмечать

День дружбы - инициатива ЮНЕСКО. Праздник сразу полюбился многим людям и получил широкую поддержку в разных странах. Главная его идея - признать дружбу как чувство, объединяющее людей со всех уголков мира, ведущее к гармонии и противостоящее насилию.

В день дружбы принято организовывать концерты, флешмобы, встречи с интересными людьми (психологами, литераторами, социологами), проводятся выставочные мероприятия по теме праздника.

По всему миру в честь дружбы устанавливаются памятные мемориалы.

Фонтан "Дружба народов" в Москве, представлен фигурами 16 танцующих девушек, которые в советские времена олицетворяли республики СССР.

На улице Шкулева в столице можно увидеть памятник, созданный в память об Аркадии Гайдаре и его знаменитых героях из книги "Тимур и его команда".

В честь дружбы России и Армении установлена композиция из двух женских скульптур. Расположена она на Большой Никитской улице.

"Дружба детей мира" - памятный мемориал в Крыму в знаменитом "Артеке". Сделан он в виде рельефного панно, на котором выполнены детские лица разных национальностей.

Увидеть памятник, прославляющий дружеские отношения между народами, можно в Башкирии. Установили "Монумент Дружбы" в честь 400-летия объединения республики с Россией.

Памятная скульптурная композиция, которую посвятили двум знаменитым друзьям - доктору Ватсону и Шерлоку Холмсу, установлена в Москве на Смоленской набережной в 2007 году.

Событие приурочили к 120-летию публикации первого рассказа о гениальном сыщике.

В день 120-летия Михаила Булгакова возле музея знаменитого писателя появился мемориальный комплекс с героями-друзьями из "Мастера и Маргариты".

Неразлучная парочка Коровьев и Кот Бегемот в этой композиции увлеченно о чем-то беседуют друг с другом.

Есть и совсем необычный памятник в Москве. Находится он на улице Руставели и установлен в честь легендарного плавленного сырка "Дружба".