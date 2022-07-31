Что применить, чтобы справиться с черными пятнами на листьях яблони?

Если на листьях садовой яблони появились темные пятна, действовать необходимо незамедлительно, поскольку это верный признак, что дерево страдает, а это угрожает плодоношению.

Прежде чем начать борьбу с черными пятнами на яблоневых листьях, необходимо четко понимать причины, которые могут вызывать подобную проблему. Наиболее распространенной из них является заражение инфекцией бактериального происхождения. В этом случае потемнение будет лишь одним из симптомов.

Многие ошибочно полагают, что потемнение листвы это проблема, характерная исключительно для возрастных деревьев. Но это, увы, не так. Заразиться могут даже совсем молоденькие деревца. При этом темнеть листья могут от рака, парши или бактериального ожога, и это разные вещи.

Чтобы разобраться, необходимо в первую очередь внимательно осмотреть дерево. Характерно ли для него появление гнили на растущих завязях, несвоевременное опадание листвы, усыхание молодых побегов, отмирание участков коры, появление трещин и др.

Для бактериального ожога характерен вид листьев, словно они обожжены, но при этом они не опадают, а вот цветки приобретают коричневый оттенок и быстро осыпаются, завязи же покрыты черными участками, а на коре появляются пятна плесени.

Черный рак является проблемой грибкового происхождения, и чаще всего развивается в условиях жары и влажности на возрастных деревьях. На коре появляются темные буроватые трещины, листва сохнет и опадает, а плоды скукоживаются и падают раньше срока.

А вот парша развивается при повышенной влажности и умеренной температуре в результате развития болезнетворного грибка, и характеризуется появлением серо-зеленых участков на листве.

Похожим образом могут выглядеть и здоровые яблони при нехватке магния и марганца. А вот если дерево поразила кольцевая пятнистость, спасти его уже не удастся. Единственное решение выкорчевать его, и обеззаразить участок.

Если яблоня пострадала от заболевания бактериальной природы, бороться с ним можно с помощью бактерицидных препаратов, таких как Фитоспорин, Гаупсин, Гамаир, Пентафаг. Для лечения грибковых заболеваний хороши препараты меди или бордосская смесь.

А вот вирусные заболевания лечению не поддаются, поэтому лучше своевременно профилактировать свой сад, своевременным уходом, удобрением и такими агротехническими приемами как весенняя обрезка, опрыскивание иммуномодуляторами Циркон или Эпин, борьба с насекомыми-вредителями, а при появлении первых признаков инфекции резким сокращением количества азотных и фосфорных удобрений.