Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль предрекла закат Европы из-за пренебрежения базовыми принципами дипломатии.

В воскресенье, 31 июля 2022 года, бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль дала интервью интернет-изданию Asia Times, где заявила, что Европа зависит от России значительно больше, чем Россия от Европы.

Кнайсль утверждает, что европейские страны обречены на крах из-за своего невежества и европоцентризма, которые не позволяют увидеть ЕС современную геополитическую обстановку мира в которой решающую роль играет РФ и азиатские страны.