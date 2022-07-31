Кнайсль признала, что ЕС зависит от России и предрекла закат Европы
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль предрекла закат Европы из-за пренебрежения базовыми принципами дипломатии.
В воскресенье, 31 июля 2022 года, бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль дала интервью интернет-изданию Asia Times, где заявила, что Европа зависит от России значительно больше, чем Россия от Европы.
Кнайсль утверждает, что европейские страны обречены на крах из-за своего невежества и европоцентризма, которые не позволяют увидеть ЕС современную геополитическую обстановку мира в которой решающую роль играет РФ и азиатские страны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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