В Нью-Йорке застройщик сбежал с 4 млн долларов, десятками азиатских семей грозит выселение

По меньшей мере 20 семьям азиатских иммигрантов в Бруклине, штат Нью-Йорк, грозит выселение после того, как они стали жертвами мошенничества с жильем на 4 млн долларов от застройщика их дома.

Застройщик Сихуи «Стивен» Ву ложно утверждал, что имеет право продавать отдельные квартиры семьям. После того, как он собрал более 4 миллионов долларов с их депозитов, Ву якобы исчез.

Сообщается, что Ву занял 6 миллионов долларов у MCG для строительства жилого дома, но он не выплачивал ипотеку с 2017 года. Он также не получил необходимых прав на продажу квартир.

Семьи доверили Ву продажу отдельной квартиры в его 25-квартирном жилом доме на Овингтон-авеню, 345. Они заплатили Ву залог в размере от 100 000 до более чем 460 000 долларов и подписали неофициальные соглашения.

Однако, когда в 2018 году семьи получили жалобы на обращение взыскания на их здание от кредитной группы «Максим» (MCG), они поняли, что их обманули.

Сенатор штата Эндрю Гунардес заявил, что выселения семей нельзя допустить. По его словам, если стороны не смогут прийти к соглашению, дело будет передано в суд по делам о банкротстве, где доверительный управляющий решит, как двигаться дальше.

Сообщается, что на данный момент пребывание является временным, но семьи надеются, что будет достигнуто решение, чтобы они могли избежать выселения и полной потери своих сбережений.

Есть информация о том, что кредитор согласился достичь соглашения, позволяющего семья продолжать жить в здании.