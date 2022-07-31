Через несколько недель на рынке может появиться летающий автомобиль
Switchblade от Samson Sky, который разрабатывался 14 лет, теперь готов к следующей серии испытаний.
Автомобиль Switchblade от Samson Sky, построенный в Орегоне, готовится к дорожным испытаниям. 15 июля Федеральное авиационное управление подтвердило безопасность летных испытаний, поэтому до выхода летающего автомобиля на рынок могут пройти недели.
В инновационном автомобиле установлена гибридная система электропривода для плавного путешествия по воздуху. Когда машина приземляется, ее крылья складываются в борта.
Switchblade вмещает до двух человек и может достигать максимальной высоты 4 800 м и скорости более 250 км/ч. Крылья позволяют летательному аппарату перемещаться с земли в воздух с плавным переходом.
Пока неясно, как будет оформляться страхование такого транспортного средства. Вероятно, владельцам придется приобрести страховку как для автомобиля, так и для самолета для полной защиты от повреждений.
Когда Switchblade появится на рынке, его розничная цена составит 170 000 долларов.
В настоящее время компания позволяет клиентам бронировать свой автомобиль заранее, внося залог в размере 2000 долларов США через 45 дней после отправления первого автомобиля.
На данный момент более 1600 человек находятся в резервном списке, их число продолжает расти.
Опубликовано: Светлана Репина
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