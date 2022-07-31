Виталию Кличко присвоили звание почётного гражданина Варшавы

Мэр Киева Виталий Кличко получил звание почётного гражданина польской столицы.

В воскресенье, 31 июля 2022 года, глава Киева Виталий Кличко в своём Telegram-канале сообщил подписчикам, что мэр Варшавы Рафал Тшасковский принял решение присвоить звание почётного гражданина польской столицы своему украинскому коллеге Кличко.

Кличко отметил, что документ, подтверждающий присвоенное мэру украинской столицы Виталию Кличко, Тшасковский вручил брату политика Владимиру Кличко, который в прошлом был боксёром.