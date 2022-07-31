Чубайс срочно госпитализирован в Европе с синдромом Гийена-Барре

Бывший спецпредставитель Владимира Путина Чубайс попал в одну из европейских больниц из-за быстро развивающейся болезни.

Вечером воскресенья экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак опубликовала новое сообщение в своём Telegram-канале, где рассказала, что бывший специальный представитель Путина Анатолий Чубайс срочно госпитализирован в Европе с болезнью Гийена-Барре.

Примечательно, что после начала специальной военной операции в Украине Чубайс осудил действия российской стороны, уволившись с поста помощника Владимира Путина. Позднее Анатолий Чубайс покинул Россию.