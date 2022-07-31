Чубайс срочно госпитализирован в Европе с синдромом Гийена-Барре
Бывший спецпредставитель Владимира Путина Чубайс попал в одну из европейских больниц из-за быстро развивающейся болезни.
Вечером воскресенья экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак опубликовала новое сообщение в своём Telegram-канале, где рассказала, что бывший специальный представитель Путина Анатолий Чубайс срочно госпитализирован в Европе с болезнью Гийена-Барре.
Примечательно, что после начала специальной военной операции в Украине Чубайс осудил действия российской стороны, уволившись с поста помощника Владимира Путина. Позднее Анатолий Чубайс покинул Россию.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Чубайс срочно госпитализирован в Европе с синдромом Гийена-Барре
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