По всей границе Сербии и Косова начались перестрелки, уже есть жертвы среди мирного населения

Начались перестрелки между солдатами армий Сербии и Косова на протяженности всей границы.

В сети появились десятки видео с происходящим на границе между Сербией и Косово. На них слышны звуки выстрелов.

Также появились сообщения о первых раненых из числа мирного населения. В городах вдоль границы с обеих сторон звучат сирены тревоги.

В зоне соприкосновения сербские граждане строят баррикады, чтобы войска Косова не могли продвигаться дальше.

Ранее сообщалось, что Косово начнет карательную операцию против Сербов. Также с 1 августа анонсирован запрет на сербские документы.

Средства массовой информации писали, что Косово готовит настоящий ад для граждан Сербии.