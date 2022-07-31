По всей границе Сербии и Косова начались перестрелки, уже есть жертвы среди мирного населения
Начались перестрелки между солдатами армий Сербии и Косова на протяженности всей границы.
В сети появились десятки видео с происходящим на границе между Сербией и Косово. На них слышны звуки выстрелов.
Также появились сообщения о первых раненых из числа мирного населения. В городах вдоль границы с обеих сторон звучат сирены тревоги.
В зоне соприкосновения сербские граждане строят баррикады, чтобы войска Косова не могли продвигаться дальше.
Ранее сообщалось, что Косово начнет карательную операцию против Сербов. Также с 1 августа анонсирован запрет на сербские документы.
Средства массовой информации писали, что Косово готовит настоящий ад для граждан Сербии.
Опубликовано: Николай Скира
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