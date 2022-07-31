Bloomberg: США направят военную помощь на 1 миллиард долларов

Соединенные Штаты направят Украине дополнительную военную помощь в размере 1 миллиарда долларов, объявил в среду президент Байден, поддерживая украинские силы.

Масштабный пакет вооружений, который будет включать боеприпасы, артиллерийские системы и, впервые от Соединенных Штатов, мобильные пусковые установки противокорабельных ракет "Гарпун", подчеркивает высокие ставки в попытке Украины отразить мощное российское наступление в Донбассе и опасения, что Кремль все еще может нацелиться на такие портовые города, как как Одесса.

“Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами не поколеблются в нашей приверженности украинскому народу, поскольку он борется за свою свободу”, - говорится в заявлении Байдена после телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским.

Это заявление было сделано после того, как министр обороны Ллойд Остин встретился с союзниками по НАТО и другими партнерами в Брюсселе в течение двух дней переговоров, посвященных поддержке Киева и более широким изменениям в трансатлантической безопасности, многие из которых были вызваны вторжением президента Владимира Путина в Украину 24 февраля.

Всплеск международной поддержки Украины последовал за неделями настоятельных призывов Зеленского и других украинских чиновников, которые призвали к использованию современного оружия, включая системы противовоздушной и противоракетной обороны, которые, по их словам, необходимы для победы над более крупными и передовыми вооруженными силами России.