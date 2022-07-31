Полиция Косова сообщила о начале обстрела со стороны сербской армии

Силовики Косова заявили, что сербы начали обстреливать территорию государства.

Вооруженные силы Косова сообщили о выстрелах в свою сторону от сербских солдат.

Сообщения о перестрелках вдоль всей протяженности границы приходят вот уже несколько часов. Есть информация о раненых.

Также известно о передвижениях Косовского спецназа вдоль границы и о том, что силы Косова начали занимать позиции в приграничных деревнях.