Слабослышащие люди прикладывают к уху ладонь неслучайно
Внутренняя сторона сложенной лодочкой ладони служит антенной и концентрирует звуковые волны.
А тыльная сторона ладони, приложенной к уху, ослабляет шумы, идущие сзади, и служит для них препятствием.
Но есть один нюанс: поскольку ладонь небольшая, то она может "работать" со звуками частотой больше 800 герц, что значительно выше частоты голоса человека.
Ладонь способна усиливать обертоны с частотой в несколько килогерц, тем самым улучшая восприятие речи собеседника.
Если при разговоре с другими людьми человек все время автоматически пытается приложить ладонь к уху, значит, у него есть проблемы со слухом, и нужно незамедлительно обратиться к специалисту.
Опубликовано: Наталья Павлова
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