С груш и яблонь летом падают листья: садоводы объяснили, почему и что делать

Причины могут быть самыми разными - от засухи до застоя воды в корнях и болезни дерева, но положение исправимо.

Хотя до осени еще месяц, листья на плодовых деревьях вдруг начали желтеть и падать. Почему так? Причины, объясняют опытные садоводы, могут быть самыми разными.

Засуха

От нее прежде всего страдают деревья с поверхносной корневой системой. Для профилактики полезно вечерами обрызгивать листву водой, а почву для сохранения влаги в обязательном порядке замульчировать (скошенной травой или компостом).

Застой воды в зоне корней

В таком случае растение страдает от нехватки кислорода в почве, и засыхание начинается с верхушки дерева. Нередко такая ситуация бывает при высоком уровне грунтовых вод. Чтобы не допускать подобного явления, плодовые деревья лучше сажать на высоких участках или организовать дренаж.

Болезни и вредители

Листья деформируются желтеют, опадают также по причине болезней - например, парши, ржавчины, клястероспориоза. Для профилактики надо обработать сад фунгицидами (Фундазол, Скор, Раек). Летом опрыскивать ими те участки, с которых снят урожай. А поврежденные ветви - обрезать.

Дефицит питания

Причиной раннего листопада и мелколистности может стать нехватка фосфора. При остром дефиците азота плоды трескаются, а листья падают. А при недосттатке кальция отмирают верхушечные почки и побеги, опадают листья и завязи. В целом в середине лета полезно подкомить плодовые деревья раствором моносфата калия (2-3 гр. на 10 л воды), опрыскать по листьям.