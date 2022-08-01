НАТО заявляет о готовности вмешаться в ситуацию в Косово
31 июля НАТО опубликовало заявление о готовности вмешаться в ситуацию в Северном Косово, если стабильность в регионе окажется под угрозой.
В заявлении сказано, что напряженность в северных муниципалитетах Косово растет, и что Силы для Косово в Приштине внимательно следят за ситуацией.
KFOR, миротворческие силы под руководством НАТО, были созданы в 1999 году с принятием резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.
В воскресенье этнические сербы в северном Косово — частично признанном государстве, граничащем с Сербией на Балканах, — заблокировали два ключевых пункта пересечения границ с Сербией в знак протеста против нового правила.
Этнические сербы вышли на улицы, возмущенные решением правительства Приштины, которое должно было вступить в силу в понедельник. Полиция Косово объявила, что контрольно-пропускные пункты в Яринье и Брняке будут закрыты из-за того, что протестующие блокируют границу.
В основе беспорядков лежит принятое властями Приштины решение о том, что путешественники из Сербии должны будут обменять сербские проездные документы на документы, выданные косовскими властями.
Этнические сербы, проживающие в Косово, которые используют сербские автомобильные номерные знаки с 1999 года, должны использовать номера, выданные косовскими властями.
Спор является симптомом непростого статус-кво в регионе более чем через два десятилетия после войны между Сербией и Освободительной армией Косово, этнической албанской партизанской группировкой.
На фоне происходящих событий Косово объявило, что отложит принятие решения о номерных знаках и удостоверениях личности, выданных Сербией, до 1 сентября.
Опубликовано: Светлана Репина
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