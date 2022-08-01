1 августа все девушки и женщины мира отмечают день подруги
Праздник зародилася в Америке и быстро распространился по всей Европе. Сегодня его с удовольствием отмечают и в странах СНГ.
Традиция поздравлять своих подруг и признаваться им в дружеских чувствах возникла в 2010 году после выхода на экраны сериала "Парки и зоны отдыха".
Идею озвучила главная героиня Лесли Ноуп, решив что у девушек-подруг обязательно должен быть свой праздник.
Задумка понравилась поклонницам сериала и быстро ушла в массы не без помощи соцсетей. Традиция сразу прижилась, теперь ее поддерживают во всем мире.
Праздник отмечается 13 февраля и 1 августа. Дата не отмечается на государственном уровне, но от этого ее популярность не стала меньше.
Четких традиций празднования дня подруг нет, все женщины отмечают его по-своему: устраивают девичники, уютные дружеские посиделки, шопинги, собираются вместе в ресторанах, кафе или дома.
Одним словом, дамы стараются провести время с подругами и сделать для них что-то приятное - поздравить словом, хорошим подарком, любым удобным способом.
Опубликовано: Храмова Оксана
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