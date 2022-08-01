В китайском Шэньчжэне разрешили службам такси использовать беспилотные автомобили
Китайский город Шэньчжэнь ввел четкие правила в отношении беспилотных автомобилей. С 1 августа таким машинам разрешено передвигаться по городу.
Водитель должен находиться в автомобиле, но ему разрешено сидеть в пассажирском кресле. Новые правила впервые устанавливают ответственность в случае аварии.
Если за рулем есть водитель, водитель будет нести ответственность в случае аварии. Если автомобиль полностью беспилотный, ответственность будет нести владелец транспортного средства.
Если причиной аварии стал дефект машины, владелец автомобиля может потребовать компенсацию от производителя.
Ранее Соединенные Штаты лидировали в испытаниях беспилотных авто. Калифорния разрешила испытания на дорогах общего пользования с 2014 года, что позволило компаниям Alphabet Inc, Waymo LLC, Cruise и Tesla провести множество дорожных испытаний.
В мае прошлого года генеральный директор Cruise Дэн Аманн предупредил президента Джо Байдена, что правила безопасности США могут привести к тому, что AV-индустрия страны отстанет от Китая, поскольку последний использует более эффективных подход.
21 июля Baidu анонсировала новый AV со съемным рулевым колесом, который будет использоваться для роботакси в следующем году по цене 250 000 юаней за единицу, что почти вдвое меньше, чем у предыдущего поколения.
Исполнительный директор Baidu Робин Ли на конференции Baidu World заявил, что вскоре использование роботакси будет вдове дешевле, чем сейчас.
Опубликовано: Светлана Репина
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