В китайском Шэньчжэне разрешили службам такси использовать беспилотные автомобили

Китайский город Шэньчжэнь ввел четкие правила в отношении беспилотных автомобилей. С 1 августа таким машинам разрешено передвигаться по городу.

Водитель должен находиться в автомобиле, но ему разрешено сидеть в пассажирском кресле. Новые правила впервые устанавливают ответственность в случае аварии.

Если за рулем есть водитель, водитель будет нести ответственность в случае аварии. Если автомобиль полностью беспилотный, ответственность будет нести владелец транспортного средства.

Если причиной аварии стал дефект машины, владелец автомобиля может потребовать компенсацию от производителя.

Ранее Соединенные Штаты лидировали в испытаниях беспилотных авто. Калифорния разрешила испытания на дорогах общего пользования с 2014 года, что позволило компаниям Alphabet Inc, Waymo LLC, Cruise и Tesla провести множество дорожных испытаний.

В мае прошлого года генеральный директор Cruise Дэн Аманн предупредил президента Джо Байдена, что правила безопасности США могут привести к тому, что AV-индустрия страны отстанет от Китая, поскольку последний использует более эффективных подход.

21 июля Baidu анонсировала новый AV со съемным рулевым колесом, который будет использоваться для роботакси в следующем году по цене 250 000 юаней за единицу, что почти вдвое меньше, чем у предыдущего поколения.

Исполнительный директор Baidu Робин Ли на конференции Baidu World заявил, что вскоре использование роботакси будет вдове дешевле, чем сейчас.