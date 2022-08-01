В КНР вновь предупредили США о серьезных последствиях визита Пелоси на Тайвань
В Китае в очередной раз сделали Соединенным Штатам "последнее" предупреждение о Тайване.
На фоне возможного визита спикера Палаты Представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси на Тайвань в Китае вновь предупредили Вашингтон.
Как говорится в сообщении Китайского Министерства иностранных дел, более 1,4 миллиарда человек готовы встать на защиту территориальной целостности Китая.
"Никто не должен недооценивать решительность и способность более 1,4 млрд китайцев защищать свой национальный суверенитет и территориальную целостность", - говорится в сообщении.
Напомним, что в данный момент Пелоси находится в рабочем туре по странам Азии, однако, Тайваня в ее списке не было.
При этом сегодня появилась информация о том, что уже завтра, второго августа, глава нижней палаты американского парламента может прилететь на Тайвань.
Опубликовано: Николай Скира
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