Дачники рассказали о лайфхаках в августе, которые увеличивают урожай и продлевают сроки плодоношения

Для этого нужно уделить растениям немного внимания и провести совсем несложные манипуляции.

Урожай большим не бывает. Придерживаясь этого правила, его можно увеличить буквально на этапе созревания. Но к каждому овощу нужен свой подход.

Томаты

Нужно удалить им листья до первой кисти. Стебли до первых плодов должны оказаться голыми, это позволит избежать загущения и развития инфекции. Собирать помидоры надо, не дожидаясь полного вызревания: дозарить их можно и дома, зато у растения будет больше сил для доращивания новых плодов.

Как только на растении появится оптимальное количество плодов, нужно прищипнуть верхушку - тогда томаты не будут тратить силы на рост ненужных листьев.

Примерно за месяц до сбора урожая нужно до минимума свести поливы - это защитит плоды от растрескивания. В первой половине августа томаты надо подкормить золой: для этого 1 ст. просеянной золы растворить в 10 л воды, настоять пару часов и пролить под куст из расчета 1 л на куст.

Перцы и баклажаны

Нужно регулярно рыхлить почву вокруг растений, заглубляя на 5-8 см. Урожай убирать своевременно - чтобы не тормозить развитие новых плодов.

На стеблях перца и баклажана нужно сделать небольшие продольные разрезы длиной 5-6 см на 16-17 см выше поверхности почвы (острым ножом), вставить туда зубочистки.

Подкормить раствором: 300 гр. просеянной древесной золы на 10 л кипятка. Настоять ночь, пролить под куст из расчета 1 л на каждый.

Огурцы

Собирать их плоды не реже, чем раз в два дня. Снять часть плетей с опоры и положить на взрыхленную землю. Нижние листья удалить, присыпать стебель влажным грунтом. На нем образуются дополнительные корни, и растение начнет получать дополнительное питание.

Подкормить огурцы сульфатом калия - 20 гр. на 10 л воды, из расчета на 1 кв. м грядки.

Капуста

Чтобы защитить ее от болезней и улучшить лежкость кочанов, в первой половине августа нужно опрыскать капусту Новосилом или Лариксином. Раз в неделю и после дождя нужно рыхлить почву.

Поливать умеренно, не допуская пересыхания грунта.