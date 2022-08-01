Интрига сохраняется, Пелоси все же может посетить Тайвань под экстренным предлогом

Сегодня начался официальный визит спикера Палаты представителей США в страны Азии. Официально визит на Тайвань не подтвержден, но по некоторым данным он все же может состояться.

Первой остановкой Пелоси был Сингапур, где она встретилась с премьер-министром Ли Сянь Луном. Он призвал США вернуться к стабильным связям с Пекином.

Нэнси Пелоси планирует посетить Малайзию, Южную Корею и Японию. Тайвань в официальном списке не упоминается.

Но маршруты подобных поездок нередко держатся в секрете до прибытия делегации. Журналисты государственного китайского издания Global Times предположили, что Пелоси может использовать для остановки на Тайване экстренные поводы вроде дозаправки или неисправности самолета.

Бывший редактор издания Ху Сицзинь написал в Твиттере, что если спикер осмелится остановиться на Тайване, это будет равносильно поджогу пороховой бочки в Тайваньском проливе.

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь назвал возможную остановку Пелоси на Тайване «грубым вмешательством во внутренние дела Китая».

Он предупредил, что это приведет к очень серьезным последствиям и событиям. По его словам, Народно-освободительная армия Китая никогда не будет сидеть сложа руки и предпримет решительные ответные меры и решительные контрмеры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

Тайваньское правительство хранило молчание о перспективах визита Пелоси, а освещение в местной прессе было минимальным.