Риши Сунак рассказал, как на самом деле происходила отставка кабинета Бориса Джонсона
Кандидат в премьер-министры Великобритании Риши Сунак заявил, что многие депутаты-консерваторы неправильно представляют себе последние события, за которыми последовала отставка Бориса Джонсона.
Канцлер резко ушел в отставку в прошлом месяце в начале серии отставок, которые в конечном итоге вынудили г-на Джонсона признать, что он должен уйти.
Многие обвиняют его в предательстве Бориса Джонсона. Риши Сунак ответил на эти обвинения в эфире BBC Radio 4.
Он сказал, что не будет комментировать высказывания других людей, но готов объяснить ситуацию в целом.
По его словам, в последнее время кабинет Джонсона не работал должным образом, к тому же оказался не на той стороне серьезного этического вопроса.
Он также подчеркнул, что более 60 депутатов ушли из правительства, фактически свергнув Джонсона. Сам Сунак несколько месяцев оставался рядом с премьер-министром, прежде чем начал действовать.
На днях культуры Надин Доррис подверглась критике за то, что поделилась фотографией, на которой Сунак с ножом бьет мистера Джонсона в пародии на Юлия Цезаря.
Твит был широко осужден, поскольку год назад член парламента от консерваторов сэр Дэвид Амесс был убит ножом в избирательном округе.
Опубликовано: Светлана Репина
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