Вулович подтвердил стрельбу полиции Косово по сербским жителям
Глава общины Зубин-Поток Срджан Вулович подтвердил стрельбу полиции самопровозглашённого Косово по мирным сербским жителям.
В понедельник, 1 августа 2022 года, глава муниципалитета Зубин-Поток в Косово-Митровицком округе Срджан Вулович сообщил новостному агентству РИА, что полиция Косово открыла стрельбу по проживающим в регионе сербам.
Вулович утверждает, что вчера, 31 июля, в деревне Банье косовская полиция открыла огонь по мирным жителям сербского происхождения, а также подчеркнул, что косовары не могут скрывать свою ненависть к сербам.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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