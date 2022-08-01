Вулович подтвердил стрельбу полиции Косово по сербским жителям

Глава общины Зубин-Поток Срджан Вулович подтвердил стрельбу полиции самопровозглашённого Косово по мирным сербским жителям.

В понедельник, 1 августа 2022 года, глава муниципалитета Зубин-Поток в Косово-Митровицком округе Срджан Вулович сообщил новостному агентству РИА, что полиция Косово открыла стрельбу по проживающим в регионе сербам.

Вулович утверждает, что вчера, 31 июля, в деревне Банье косовская полиция открыла огонь по мирным жителям сербского происхождения, а также подчеркнул, что косовары не могут скрывать свою ненависть к сербам.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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