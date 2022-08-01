Три авианосца США движутся в сторону Тайваня для создания буферной зоны перед прилетом Пеласи
Несколько американских авианосцев начали движение в сторону Тайваня, сообщают азиатские СМИ.
Источник Nikkei Asia сообщает о движении нескольких авианосцев Соединенных Штатов Америки в сторону Тайваня.
Сообщается, что они должны создать своеобразную буферную зону перед прилетом спикера Палаты Представителей Нэнси Пелоси.
"США направляют ближе к Тайваню размещенные в регионе самолеты и авианосцы в связи с возможным прибытием на остров спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси", - передает ТАСС заявление источника.
Ближе всего к Тайвани находятся три американских корабля: USS Ronald Reagan, USS Tripoli и USS America с истребителями F-35B Lightning II.
Опубликовано: Николай Скира
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