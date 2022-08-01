На панихиде по Шатунову произошел неприятный инцидент

Поклонники узнали, что ГБУ «Ритуал» ведет прямую трансляцию с Троекуровского кладбища, и возмутились.

Сотни поклонников бывшего солиста "Ласкового мая" собрались возле могилы Юрия Шатунова, чтобы помянуть артиста на 40-й день с момента его ухода, сообщает Экспресс газета.

Собираться люди начали ранним утром. Они несли с собой белые розы, ставшие символом творчества артиста, и мягкие игрушки.

Некоторые пронесли на Троекуровское кладбище даже голубей - чтобы запустить птиц в небо в кульминационный момент. Пришел и батюшка, чтобы провести службу.

Однако не обошлось без казуса. Как выяснилось, ГБУ «Ритуал» вело с траурного мероприятия прямую трансляцию. Когда об этом узнала общественность, разразился скандал, и трансляцию сразу же прервали.

Особо возмущенные фанаты в Сети заявили, что такие действия для столь уважаемой организации - просто «за гранью».