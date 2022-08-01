Грязный самогон: основные причины появления хлопьев

Появление хлопьев в самогоне - одна из распространенных проблем каждого, кто его хотя бы раз делал. Посмотрим почему возникают хлопья и как от них избавиться.

Иногда при изготовлении самогона можно столкнуться с его нежелательным эффектом - появлением белого осадка. Так происходит после резкого охлаждения раствора или разбавления. Возникает вопрос: можно ли это исправить?

Основная причина выпадения осадка

1. Повышенная жесткость воды. Основное внимание нужно обратить на качество используемой воды, которая использовалась на брагу, т.к. со спиртом может дружить только дистиллированная вода.

Когда в будущем самогоне появился белый налет спустя несколько недель, то основная причина может быть именно в этом. Много где можно прочитать, что надо добавлять абсорбент - активированный уголь. Это ошибка. Лучше всего провести щадящую фильтрацию через вату, а потом добавить мягкой воды.

2. Попадание «лишних примесей» в отбор. Если крепость ниже 40% об., то значит в дистиллят могли попасть сивушные масла, которые ухудшают качество самогона. Проблему можно заметить при хранении дистиллята больше 12 часов в холодном помещении. Сивушные масла выпадают в виде пушистого снега. Устраняются повторной перегонкой и фильтрацией через вату.

3. Использование плохого самогонного аппарата. В тот момент, когда происходит контакт с алюминием и латунью появляется осадок разных цветов: бурого, черного, красного и т.д. В некоторых случаях проблема происходит из-за окисления меди. Здесь может помочь также повторная перегонка.