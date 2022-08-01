В Кении участились нападения на женщин-кандидатов на выборах
Кенийский психолог Лиз Нджуэ, которая хотела баллотироваться в депутаты окружной ассамблеи, не смогла проголосовать на выборах своей партии. На нее напали противники, дернули за волосы и разорвали блузку.
По данным Ассоциации женщин-парламентариев Кении, Нджуэ — одна из десятков женщин-кандидатов, подвергшихся физическому насилию во время президентских, законодательных и местных выборов 9 августа.
Координатор программы ассоциации Мерси Мванги говорит, что такое насилие удерживает женщин от участия в выборах. По ее словам, в таких условиях женщины не могут попасть в политику.
Нджуэ заявила о нападении в полицию, но никаких арестов не последовало. Представитель полиции Бруно Исохи Шиозо сказал, что дело Нджау остается открытым.
Кандидаты подозревают в нападениях своих конкурентов. Но ни одна из политических партий не берет на себя ответственность.
Насилие в отношении женщин не ограничивается политической ареной. По данным Центра восстановления после гендерного насилия при женской больнице Найроби, почти половина женщин в Кении подвергаются гендерному насилию.
Женщины, которые пытаются баллотироваться на тот или иной пост, получают телефонные звонки и сообщения с угрозами, на них нападают на улице.
В одном исследовании 2020 года, опубликованном издательством Cambridge University Press, говорится, что установленное десятилетием ранее конституционное требование о том, что ни один пол не должен занимать более двух третей избираемых или назначаемых должностей, могло вызвать негативную реакцию против женщин.
Данное соотношение никогда не соблюдалось. Квота никогда не выполнялась. В нижней палате, состоящей из 349 членов, 75 женщин, в том числе 47 мест, зарезервированных специально для женщин. Женщины составляют около трети верхней палаты. Только трое из 47 губернаторов графств являются женщинами.
Опубликовано: Светлана Репина
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