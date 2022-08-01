Премьер-министр Испании заявил, что считает провозглашение независимости Косово незаконно
Премьер-министр Испании Санчес, в ходе поездки в Албанию, заявил, что считает провозглашение независимости Косово нарушением международных норм.
Завершая своё турне по Балканским странам, премьер Испании Педро Санчес посетил албанскую столицу Тирану. Где провел встречу с премьером Албании Эди Рамой. А после на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, сделала заявление по вопросу независимости Косово.
Ранее Санчес уже посетил Черногорию и Сербию с официальным визитом.
Премьер заявил: "Думаем, что одностороннее провозглашение независимости - это мнение испанского правительства, со всем уважением к мнению албанского правительства, является нарушением международного права. Это для нас неприемлемо при всем уважении, которое испытываем к албанскому народу. "
Испания была единственной крупной страной Западной Европы, которая не признала независимости Косово. Хотя Испания давала понять мировому сообществу, что её мнение по данному вопросу может измениться, в связи с ростом напряженности вокруг Каталонии. Это сделала маловероятным изменение вектора Мадрида по Косовскому вопросу.
Санчес подчеркнул, что, невзирая на официальную позицию Мадрида по Косово, испанское правительство не намеренно препятствовать сближению Приштины с ЕС.
Данные заявления были сделаны на фоне обострения напряженности в пограничных районах Косово и Сербии. В воскресенье на севере Косово прошли массовые беспорядки из-за запланированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами.
Опубликовано: Марчик Артём
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