Премьер-министр Испании заявил, что считает провозглашение независимости Косово незаконно

Премьер-министр Испании Санчес, в ходе поездки в Албанию, заявил, что считает провозглашение независимости Косово нарушением международных норм.

Завершая своё турне по Балканским странам, премьер Испании Педро Санчес посетил албанскую столицу Тирану. Где провел встречу с премьером Албании Эди Рамой. А после на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, сделала заявление по вопросу независимости Косово.

Ранее Санчес уже посетил Черногорию и Сербию с официальным визитом.

Премьер заявил: "Думаем, что одностороннее провозглашение независимости - это мнение испанского правительства, со всем уважением к мнению албанского правительства, является нарушением международного права. Это для нас неприемлемо при всем уважении, которое испытываем к албанскому народу. "

Испания была единственной крупной страной Западной Европы, которая не признала независимости Косово. Хотя Испания давала понять мировому сообществу, что её мнение по данному вопросу может измениться, в связи с ростом напряженности вокруг Каталонии. Это сделала маловероятным изменение вектора Мадрида по Косовскому вопросу.

Санчес подчеркнул, что, невзирая на официальную позицию Мадрида по Косово, испанское правительство не намеренно препятствовать сближению Приштины с ЕС.

Данные заявления были сделаны на фоне обострения напряженности в пограничных районах Косово и Сербии. В воскресенье на севере Косово прошли массовые беспорядки из-за запланированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами.