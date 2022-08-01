ВОЗ назвала несколько возможных сценариев развития пандемии COVID
Приближается третья зима коронавируса, и ученые рекомендуют готовиться к очередным волнам COVID. Это связано с тем, что в холодную погоду люди проводят больше времени в помещениях, теперь уже без масок.
Глава Института показателей и оценки здоровья (IHME), независимой группы моделирования в Вашингтонском университете Крис Мюррей считает, что зимой в США может быть до миллиона заражений в сутки.
Однако количество смертей и госпитализаций вряд ли будет расти с такой же интенсивностью, считают эксперты, чему способствуют вакцинация и бустерные программы, предшествующая инфекция, более легкие варианты и доступность высокоэффективных методов лечения COVID.
Пока невозможно сказать, когда страны выйдут из чрезвычайной фазы COVID и перейдут в состояние эндемического заболевания с небольшими сезонными вспышками.
Многие эксперты предсказывали, что переход начнется в начале 2022 года, но появление сильно мутировавшего варианта коронавируса Омикрон нарушило эти ожидания.
Неопределенность связана с тем, что нельзя предположить, появится ли новый вариант коронавируса и будет ли он превосходить существующие по скорости распространения.
В ВОЗ отмечают, что если этот вариант также вызывает более тяжелое заболевание и лучше способен уклоняться от предшествующего иммунитета, это будет наихудший сценарий.
Эпидемиолог-инфекционист из Школы общественного здравоохранения Блумберга имени Джона Хопкинса Дэвид Дауди убежден: кто говорит, что может предсказать будущее этой пандемии, либо слишком самоуверен, либо лжет.
Опубликовано: Светлана Репина
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