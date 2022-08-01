Средство от капустной моли помогает вывести с огорода слизней и улиток

Особенную эффективность оно дает, если разбрызгать его по периметру огорода и между грядками.

Это универсальное средство для борьбы с огородными вредителями нового поколения называется "Корагент Макси".

Оно не только оберегает растения от вредителей и болезней, но и стимулирует их рост.

В его составе содержатся такие вещества, как лямбда-цигалотрин и имидаклоприд.

Для приготовления раствора для опрыскивания растений нужно развести 1 мл препарата в 10 литрах воды.

Через 2-3 часа после такой обработки личинки капустной моли теряют способность питаться. И слизни покидают грядки в течение недели-двух.

Срок действия одной обработки - около 4-х недель, после чего, при необходимости, ее можно будет повторить.