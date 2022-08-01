Средство от капустной моли помогает вывести с огорода слизней и улиток
Особенную эффективность оно дает, если разбрызгать его по периметру огорода и между грядками.
Это универсальное средство для борьбы с огородными вредителями нового поколения называется "Корагент Макси".
Оно не только оберегает растения от вредителей и болезней, но и стимулирует их рост.
В его составе содержатся такие вещества, как лямбда-цигалотрин и имидаклоприд.
Для приготовления раствора для опрыскивания растений нужно развести 1 мл препарата в 10 литрах воды.
Через 2-3 часа после такой обработки личинки капустной моли теряют способность питаться. И слизни покидают грядки в течение недели-двух.
Срок действия одной обработки - около 4-х недель, после чего, при необходимости, ее можно будет повторить.
Опубликовано: Наталья Павлова
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