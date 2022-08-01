Ботокс без уколов: подтянуть кожу лица можно с помощью натуральных средств

Маски на основе крахмала помогут коже выглядеть гладкой, молодой и здоровой.

Природный крахмал в большом количестве содержится в бананах, вот почему банановые маски считаются очень эффективными.

Чтобы приготовить такую маску, достаточно взять три ингредиента: куриное яйцо (желательно, домашнее), банан и йогурт (либо любой другой кисломолочный продукт).

Благодаря содержанию лецитина, белка и аминокислот яйца питают и смягчают кожу, сужают поры.

Бананы содержат крахмал, магний, витамины, микроэлементы и кислоты. Они тонизируют и смягчают кожу.

А кисломолочные продукты содержат молочную кислоту, которая обновляет, отбеливает кожу и помогает ей обрести тонус, который был потерян с годами.

Для приготовления маски банан с помощью миксера или блендера превращается в мягкую однородную массу.

Нужно взять одну столовую ложку этой массы, смешать ее с чайной ложкой йогурта и добавить туда хорошо взбитое яйцо.

Эту смесь нужно нанести на чистое, увлажненное водой лицо.

Держат маску на лице не более 20 минут, чтобы она не успела превратиться в корку, а затем смывают.

Проводить такую процедуру нужно в течение месяца, 2-3 раза в неделю.

После такого оздоровительного курса кожа засияет и подтянется, а морщинки разгладятся.