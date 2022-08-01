Как бороться с насекомыми-вредителями и заболеваниями чеснока

При выращивании чеснока огородники часто сталкиваются с повреждением посадок вредителями и болезнетворными организмами, что необходимо срочно исправлять.

Чеснок, как и многие другие огородные культуры, может страдать от насекомых-вредителей и заболеваний, поэтому важно знать, как можно предотвратить их пагубное влияние на растение.

У болезней чеснока может быть различная природа: бактериальная, вирусная или грибковая. Грибковые заболевания разносятся спорами, которые активируются при несоблюдении правил ухода за растением. Если чеснок слишком часто поливать, сажать очень близко друг от друга, игнорировать его потребность в прополке и севооборот.

Что же касается бактериальных инфекций, то у чеснока здесь может быть только одна напасть: обычная гниль, которая переносится паразитарными организмами. Основная проблема в том, что в период вегетации гнилостные поражения никак себя не проявляют, но полученный урожай недолго хранится. Особенно подвержены гнили недостаточно вызревшие чесночные головки. Поэтому так важно собирать урожай вовремя, и правильно его хранить, избегая теплой и влажной среды. Спровоцировать возникновение гнили может и повреждение зубцов.

Уберечь посадки чеснока от гнили могут профилактические меры. Перед тем как сажать чеснок, головки необходим обработать соляным раствором, медным купоросом или специализированными средствами.

Заболевания чеснока вирусной этиологии наиболее опасны, поскольку эффективных средств лечения практически не существует. Единственный рецепт спасения здесь своевременные профилактические меры.

Чеснок чаще всего поражается такими вирусами как желтая карликовость, при которой листва становится будто гофрированной, а луковицы останавливаются в росте, и мозаике, характеризующейся появлением на листьях светлых крапинок, трансформирующихся в полоски. Мозаика тормозит рост головок, и они впоследствии плохо хранятся.

Спасти чеснок от вирусных заболеваний поможет обеззараживание зубчиков перед посадкой Фитоспорином.

Уничтожить урожай чеснока могут личинки луковой мухи, которые после вылупливания проползают в головки и попросту съедают их. Помочь может грамотный севооборот, обработка солевым раствором из расчета двести пятьдесят граммов соли на десятилитровое ведро воды, а также высеивание чеснока рядом с морковными посадками.

Влажная теплая среда идеальна для жизнедеятельности корневого клеща. Он не только уничтожает посадки, но и может безвозвратно повредить урожай при хранении, поэтому после сбора чеснок необходимо просушить не менее недели при температуре от двадцати восьми до тридцати градусов.

В период цветения чеснока от корневого клеща можно произвести обработку препаратами Тагор, Карбофос, Рогор, Клотианидин.