Какие огородные культуры категорически нельзя высаживать друг с другом

Чтобы получить качественный и обильный урожай, очень важно правильно организовать высадку культур, поскольку некоторые из них плохо влияют друг на друга.

Те растительные культуры, которые растут рядом, и получают питательные вещества из одного почвенного слоя являются конкурентными. А антагонистом принято считать доминирующее растение, которое препятствует развитию другого. Исходя из этого знания, можно верно производить высадку в саду и огороде, и получать замечательный урожай.

Принципиально значимой является верная посадка садовых культур, ведь им предстоит расти вместе на протяжении не одного десятка лет. Так на урожаи яблок и груш плохо влияет присутствие рядом вишневых, абрикосовых, черешневых деревьев, а также чубушника, грецкого ореха, сирени и пихты.

Расстояние между персиковым и абрикосовым деревом не должно быть менее двух с половиной метров, поскольку персик будет негативно влиять на развитие молодых абрикосовых саженцев, а также груш и яблонь. А вот самому персику будет дискомфортно при близости черешни и вишни, если расстояние между ними менее шести-семи метров. Деревце начинает отклоняться до сорока пяти градусов, страдать от камедетечения, и срок жизни у него сокращается до пяти лет.

Следует избегать посадок сирени, татарского клена и морщинистой розы неподалеку от еловых насаждений. Срок почвенного восстановления после сруба дерева занимает не менее пятнадцати лет.

Очень экзотическое недобрососедство, которое было известно еще древним римлянам, это виноград и капуста. У первого при близости капусты существенно снижаются вкусовые качества.

Все растения и травы зонтичного типа за исключением моркови лучше сажать на удалении друг от друга, хотя многие огородники этого не знают, и высаживают петрушку, кинзу и сельдерей в непосредственной близости друг от друга, чего делать не следует.

Отдельно нужно выращивать и фенхель. Он агрессивно относится практически ко всем овощным культурам. А вот картофель нежелательно выращивать при близости с тыквой, помидорами и подсолнухами. Антагонистичны друг другу капуста брокколи и салат-латук. Капуста плохо переносит близость петрушки, а горох нежелательно сажать с луком, помидорами и чесноком.

Проблемными по части соседства могут быть и цветы. Особенно агрессивными считаются лютиковые и георгины. Они быстро вбирают все питательные вещества из почвы, тем самым истощая ее, и не давая расти и развиваться соседям.

Розовые кусты едва ли потерпят рядом пионы, астры, ирисы и гейхеры. Они будут плохо расти рядом с ними, а сама же роза негативно скажется на росте и развитии гвоздики и резеды.